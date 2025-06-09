Evlendikten sonra ortaokul ve liseyi bitirdi: 48 yaşında üniversite mezunu oldu

"HAYALİMİ 48 YAŞINDA DA OLSA GERÇEKLEŞTİRDİM"





Sırada yeni hayal ve hedefleri olduğunu belirten Karataş, "Ağabeyimin karakalem çalışmalarından etkilenerek, resme ilgi duydum. Ardından Osmanlı sanatı olan tezhip ve minyatüre amatör olarak başladım. Evde kendi imkanlarım yanı sıra çeşitli kurslara katıldım. Bu iki sanat dalını ilerletmek için hayalim olan üniversiteyi okuyabilmek amacıyla evlendikten sonra ortaokul ve liseyi açık öğretimle bitirdim. Hayal ettiğim bölüme girerek, hedeflediğim sanat dallarında lisans eğitimini gördüm. 4 yıllık eğitimimi 36 eserimle açtığım mezuniyet sergimle tamamladım. Çok mutluyum. Hayalimi 48 yaşında da olsa gerçekleştirdim. Bir oğlum ziraat fakültesini bitirdi, bir diğeri inşaat mühendisliği okuyor, en küçük oğlum ise sivil havacılık bölümünde. Onlara hem annelik hem de öğrenci arkadaşlığı yaptım. Adeta birlikte okuduk. Sırada yeni hayal ve hedeflerim var. Yüksek lisans, doktora ve bu alanda ilerleyebilmek için çalışmayı sürdüreceğim. Bu konuda sürekli bana destek olan eşim Yavuz Karataş'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.