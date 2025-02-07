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Fatih ve Küçükçekmece'de tarihi eser operasyonu: 931 obje ele geçirildi

Fatih ve Küçükçekmece'de tarihi eser operasyonu: 931 obje ele geçirildi

14:597/02/2025, Cuma
DHA
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İstanbul'da 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Fatih ve Küçükçekmece'de 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.


Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, 2 şüphelinin ellerinde bulunan sikkeleri sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını belirledi.

Alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşan ekipler, sikkeleri inceledikten sonra zanlıları gözaltına aldı.


Çalışmaların devamında, Fatih ve Küçükçekmece'de tespit edilen 4 adrese de operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi daha yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen üzerinde Türk varlığının sembolü olarak kabul edilen aslan ve güneş tasviri damgası bulunan 81 sikke, Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık dönemine ait aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap ve gümüş kaplamalı 184 ikona, ibadethanelerden çalınma ve sökülme yoluyla elde edilmiş 35 taşınmaz karo parçası, mermer heykel bacağı, genellikle lahit mezarların içerisinde bulunan 7 cam süs eşyası olmak üzere toplamda 931 eser ile obje ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ele geçirilen eserler müzelere teslim edilecek


Eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen eser ve objelerin sergilendiği İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde, operasyon hakkında personelden bilgi aldı.


Yıldız, çalışmaları dolayısıyla İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

#İstanbul
#Fatih
#Küçükçekmece

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