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Gaziosmanpaşa'da yol çöktü: İki bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa'da yol çöktü: İki bina tahliye edildi

15:003/05/2025, Cumartesi
DHA
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Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yolun yakınında çatlakların oluştuğu iki bina tahliye edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında inşaatın temelinde çökme oldu. Edinilen bilgiye göre, temel kazısından sonra çevredeki İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu sızan su, toprağın altına ilerledi.

Toprak suyu tutamayınca inşaatın temelinde çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ,inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki biri 2 katlı diğeri 3 katlı iki bina çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edildi.





Gaziosmanpaşa Müteahhitler Birliği Başkanı Erhan Acat "Bu sabah itibarıyla burada bir yolda çökme meydana gelmiş. İSKİ hattı borusunun patlaması nedeniyle bir su baskını olmuş. Su baskınından dolayı perde duvarlarda biraz açılma meydana gelmiş. Bununla alakalı risk teşkil edecek bir durum söz konusu değil. Sabah altı gibi. Yan taraftaki iki bina tahliye edildi" dedi.

#gaziosmanpaşa
#inşaat
#çökme
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