Gaziosmanpaşa'da yol çöktü: İki bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Müteahhitler Birliği Başkanı Erhan Acat "Bu sabah itibarıyla burada bir yolda çökme meydana gelmiş. İSKİ hattı borusunun patlaması nedeniyle bir su baskını olmuş. Su baskınından dolayı perde duvarlarda biraz açılma meydana gelmiş. Bununla alakalı risk teşkil edecek bir durum söz konusu değil. Sabah altı gibi. Yan taraftaki iki bina tahliye edildi" dedi.