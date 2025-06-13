Gazipaşa'da caretta caretta başı kesilmiş halde bulundu

Olay, sabah saatlerinde, Koru Mahallesi'ndeki Koru Sahili'nde yaşandı. Nesli tükenme tehdidi altında olan ve yumurtlamak için Gazipaşa Koru Halk Büfe yakınlarına çıkan caretta caretta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vahşice katledildi.