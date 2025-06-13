Gazipaşa'da caretta caretta başı kesilmiş halde bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, koruma altındaki bir caretta caretta başı kesilmiş halde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde, Koru Mahallesi'ndeki Koru Sahili'nde yaşandı. Nesli tükenme tehdidi altında olan ve yumurtlamak için Gazipaşa Koru Halk Büfe yakınlarına çıkan caretta caretta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vahşice katledildi.
Denize yakın taşlık alana kadar sürüklenen kaplumbağanın başının kesildiği görüldü. Olay yerinde çekilen görüntüler ise yürekleri burktu.
Vatandaşlardan tepki
Gazipaşa'da yıllardır gönüllüler ve ilgili kurumlar tarafından sürdürülen koruma çalışmalarına rağmen caretta carettalara yönelik saldırıların devam etmesi tepki çekti.
Doğaya kast eden bu tür vahşi olayların faillerinin acilen tespit edilerek yargı önüne çıkarılması çağrısı yapıldı. Bölge halkı, özellikle caretta carettaların yumurtlama dönemlerinde Koru Sahili gibi alanlarda denetimlerin artırılmasını talep ediyor.