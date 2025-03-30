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Gelenek yine bozulmadı: Bursa'da bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Gelenek yine bozulmadı: Bursa'da bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

11:5930/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
DHA
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Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.

İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar” dedi.

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

#Bursa
#İnegöl
#Bayramlaşma

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