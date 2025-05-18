Gelin geldiği evde meslek sahibi oldu: Kayınpederinden gördü 47 yıldır devam ediyor

"Boş durmayı sevmem, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" diyen Tekin, şöyle konuştu:





"Arıların içine girdiğimde çok mutlu oluyorum. O kadar mutluyum ki arıcılık benim bir parçam olmuş. Severek yapılan bir iş bu. Her kovanı tanıyorum, hangisinde ana arı var, hangisi kaç yıllık bilirim. Allah ömür verdikçe çocuklarıma destek olmaya devam edeceğim. Arıcılık anlatılmaz bir duygu. Arıların içine girdiğinde kendini kaybediyorsun. Yemek yemeyi bile unutuyorum."