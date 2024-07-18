Genç hemşireyi hayattan koparan korkunç kaza: Ailesi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Uras, burada yaptığı konuşmada, "Mesai arkadaşımızı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum." dedi.