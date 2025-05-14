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Gerçek korkuyu yaşadılar: Antalya'da 'korku evi'nde çıkan yangında mahsur kalanlar cam kırılarak kurtarıldı

Gerçek korkuyu yaşadılar: Antalya'da 'korku evi'nde çıkan yangında mahsur kalanlar cam kırılarak kurtarıldı

21:1914/05/2025, Çarşamba
AA
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Olayın tanığı Özgür Budak, yangından etkilenenlerin olay öncesi testereye bakım yaptıklarını belirterek, "Bakım yaparken testere çalışınca benzin tutuşmuş. Üçü de mahsur kaldı, kapı kilitliydi. Camı kırarak çocukları kurtardık" dedi.

Sinan Mahallesi 1262. Sokak'taki korku evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Bu süreçte içeride mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi vatandaşlarca cam kırılarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenen N.K., M.M.K. ve K.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayın tanığı Özgür Budak, yangından etkilenenlerin olay öncesi testereye bakım yaptıklarını belirterek, "Bakım yaparken testere çalışınca benzin tutuşmuş. Üçü de mahsur kaldı, kapı kilitliydi. Camı kırarak çocukları kurtardık." dedi.



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