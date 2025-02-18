Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Kaş ve İzmir limanlarından Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarına gelen ve giden gemiler, toplam 17 bin 288 sefer yaptı. Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı, 2 milyon 305 bin 186 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 bin yolcu İstanköy, İleryoz, Kelemez, Sömbeki, Rodos, Batnoz, Sakız, Sisam, Midilli, Meis adalarına seyahat yaptı.







