Gözü dönmüş koca dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti

'SENİ DE VURURUM, DEDİ'





Saldırgan kocayı durdurmaya çalışan Metin Korkmaz, "Boşanma aşamasındalar, kadın kendi eşyalarını almaya gelmiş. Aralarında tartışma çıktı, ondan sonra adam bıçakladı eşini. Kendi boğazına da bıçak attı, eline de attı, kendini bıçakla yaraladı. Ben gittim biraz sakinleştirmeye çalıştım, adam durmadı. Bana 'Seni de vururum' dedi, kendi boğazına bıçak attığı için geri geldim. Tanıyordum dükkana gidip geliyordu, sakin biriydi. Artık aralarında ne geçti bilmiyoruz. Herhalde cinnet geçirmiş adam" dedi.