Kartalkaya'ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı. 32 yıl önce en sonuncusu yapıldı. O da Avusturya'dan sökülüp getirilen ikinci el tesis. 32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor. Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı...