Grok tehlikesi büyüyor: Teknik arıza mı, yönlendirme mi? Uzman isim yapay zeka tehlikesinin boyutunu açıkladı

Kırık, meseleye yalnızca küfür meselesi olarak yaklaşmanın yetersiz kalacağını belirtti. Grok gibi modellerin yanlış bilgi yayma, manipülasyon yapma ve kamuoyunda algı oluşturma riski taşıdığını söyledi. “Bugün bir küfür, yarın ise bir yalan haber hedef olabilir” uyarısında bulundu.





“Yalnızca yazılım değil”





Yapay zekâ uygulamalarının artık yalnızca teknik araçlar olmadığını, sosyal etkileşim yaratan aktörlere dönüştüğünü vurgulayan Kırık, “Karşımızda rastgele cevap üreten bir yazılım değil, toplumla etkileşime giren, duygusal tepki oluşturan, hatta yönlendirebilen bir yapı var. O yüzden iş sadece yazılım değil, aynı zamanda sorumluluk ve denetim meselesi” dedi.



