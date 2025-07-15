Hain kalkışmanın üzerinden 9 yıl geçti: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yapıldı

15 Temmuz Derneği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yapıldı.

1 /14 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılı vesilesiyle İstanbul Boğaz'ında tekne korteji gerçekleşti.

2 /14 Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne kortejde bulundu.

3 /14 Kortejde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemileri de yer aldı.

4 /14 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römörkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot eşlik etti.

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