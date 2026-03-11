Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Haliç’i sis yuttu: Köprü gözden kayboldu

Haliç’i sis yuttu: Köprü gözden kayboldu

09:3311/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, Haliç ve çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü bölgedeki sis tabakası dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren pus ve sis, sabah saatlerinde Haliç üzerinde yoğunlaştı.

Haliç Köprüsü sisin etkisiyle kayboldu. Yoğun sis görsel bir şölen sunarken, ulaşımda ise yer yer aksamalara neden oldu.


Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışı ve sis dron ile havadan görüntülendi.


Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği bildirildi.

#Haliç
#sis
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kim?