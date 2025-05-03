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Her 1 Mayıs'ta emek taraftarlığı yapmaya çalışan CHP, İBB'de 23 bin personeli attı 52 bin kişiyi aldı: İstanbullunun parası böyle harcanıyor

Her 1 Mayıs'ta emek taraftarlığı yapmaya çalışan CHP, İBB'de 23 bin personeli attı 52 bin kişiyi aldı: İstanbullunun parası böyle harcanıyor

08:313/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
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CHP'li yönetim, İBB'de 2019 yılından bu yana yaklaşık 25 bin kişiyi işinden etti. 2019'da yaklaşık 78 bin kişi olan İBB, İETT ve İSKİ çalışan sayısı 105 bine çıkarıldı. Mahkemelerin işe iade kararlarını uygulamayan CHP'li yönetim döneminde sadece İETT'de 1 yılda personel sayısı yüzde 40,91 oranında arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' demesine rağmen göreve gelir gelmez 23 bin tecrübeli personeli kapı dışarı etti.



23 bin personeli aileleriyle birlikte yoksulluğa iten CHP'li yönetim, tepkiler karşısında 'İhtiyaç fazlası personel' açıklamasına sığındı ancak kendi dönemlerinde çıkarılan personel yerine 52 bin yeni kişinin işe alındığı belirlendi.

İBB Meclis Denetim Komisyonu ve İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, önceki gün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, "Güya CHP de emek taraftarıdır" diyerek belediye kadrolarının peşkeş çekildiğini ve binlerce insanın emeğinin heba edildiğinin dile getirdi.


Açıklamalarının Denetim Komisyonu Raporuna da yansıdığını belirten Muhammet Kaynar, "31 Aralık 2024 itibariyle İBB'de toplamda 105 bin kişinin çalıştığı belirlendi. İBB'de 50 bin 589 kişi, İETT'de 12 bin 493 kişi, İSKİ'de ise 9 bin 762 kişinin çalıştığı görüldü. Sadece bu 3 kurumun toplam çalışan sayısı 72 bin 844 kişi. Bu rakama 31 adet şirkette çalışanlar dahil değil. Yani, İGDAŞ, İSPARK, İSFALT, İSTON, KİPTAŞ, METRO AŞ, HALK EKMEK, BELTUR, İSTAÇ, KÜLTÜR AŞ, MEDYA AŞ, İSBAK gibi şirketler dahil değil" ifadelerini kullandı.




50 BİNDEN FAZLA PERSONEL ALIMI YAPTI


İBB yönetiminin 23 bin çalışanı işten çıkardığını kaydeden Muhammet Kaynar, "Her 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve emekçi taraftarlığı yapmaya çalışan CHP yönetimi, göreve geldiği tarihten bu tarafa 25 bin civarında emekçiyi işten çıkardı. Mahkemelerin işe iade kararlarını bile uygulamadı" dedi.

İETT'DE 1 YILDA YÜZDE 40 ARTIŞ YAPILDI


Sabah'ın haberine göre, CHP'li yönetim tarafından zarar ettiği gerekçesiyle düzenli olarak fahiş zamlar yapılan İstanbul'un toplu ulaşım sisteminin bel kemiği İETT'deki personel sayısına da dikkat çeken Kaynar, "İETT'de personel sayısı son 1 yılda yüzde 40.94 oranında artmış görülüyor. Yani 1 yılda sadece İETT'de 3 bin 629 kişinin işbaşı yaptırıldığı tespit edildi" şeklinde konuştu. Kaynar açıklamalarını şu şekilde tamamladı: 2019 yılında göreve başladıklarında İBB, İSKİ, İETT ve diğer şirketlerin toplam 78 bin civarında olan personel sayısı 2024 yılında 105 bine yükselmiştir. Çoğunluğu kendi yandaşlarından oluşan 50 binden fazla personel alımı yaptı" ifadelerini kullandı.

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