Her 1 Mayıs'ta emek taraftarlığı yapmaya çalışan CHP, İBB'de 23 bin personeli attı 52 bin kişiyi aldı: İstanbullunun parası böyle harcanıyor

İETT'DE 1 YILDA YÜZDE 40 ARTIŞ YAPILDI





Sabah'ın haberine göre, CHP'li yönetim tarafından zarar ettiği gerekçesiyle düzenli olarak fahiş zamlar yapılan İstanbul'un toplu ulaşım sisteminin bel kemiği İETT'deki personel sayısına da dikkat çeken Kaynar, "İETT'de personel sayısı son 1 yılda yüzde 40.94 oranında artmış görülüyor. Yani 1 yılda sadece İETT'de 3 bin 629 kişinin işbaşı yaptırıldığı tespit edildi" şeklinde konuştu. Kaynar açıklamalarını şu şekilde tamamladı: 2019 yılında göreve başladıklarında İBB, İSKİ, İETT ve diğer şirketlerin toplam 78 bin civarında olan personel sayısı 2024 yılında 105 bine yükselmiştir. Çoğunluğu kendi yandaşlarından oluşan 50 binden fazla personel alımı yaptı" ifadelerini kullandı.