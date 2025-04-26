İBB'deki ihale yolsuzluğu deşifre oldu: Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı kardeşi ile aynı ihalelere girmiş

Medya AŞ'nin davet usulü ile düzenlediği organizasyon, reklam, içerik üretimi başlıklı onlarca farklı ihale dosyasında yapılan incelemelerde ihaleleri genellikle firari Emrah Bağdatlı'nın "Şimdi Yapım" isimli şirketinin kazandığı görüldü.





Sabah'ın haberine göre, Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin düzenlediği tüm ihalelerde, ihalelere teklif veren firmaların suç örgütü üyelerine ait olduğu ve birbiriyle bağlantılı olduğu, bu yöntemle de hem ihalelerin fiyatlarının hem de kimin kazanacağının önceden kararlaştırıldığı belirlendi.







