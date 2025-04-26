Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İBB'deki ihale yolsuzluğu deşifre oldu: Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı kardeşi ile aynı ihalelere girmiş

İBB'deki ihale yolsuzluğu deşifre oldu: Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı kardeşi ile aynı ihalelere girmiş

09:3826/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurtdışına kaçtığı tespit edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

 Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gizli kasası olduğu değerlendirilen Emrah Bağdatlı'nın "Şimdi Yapım" isimli şirketi ile Medya AŞ'den aldığı tüm ihalelere kız kardeşi Özge Bağdatlı adına kayıtlı "Peripol Creative İletişim" isimli şirketle birlikte teklif verdiği tespit edildi.

Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin düzenlediği ihale dosyalarına yönelik yapılan incelemelerde söz konusu ihalelere teklif veren tüm şirketlerin suç örgütü üyelerine ait olduğu ve birbiriyle bağlantılı oldukları, bu yöntemle ihaleleri usulsüz olarak istedikleri şirketin kazanmasını sağladıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmasında savcılık talimatıyla 3 Mart 2025'te İBB iştiraki Medya AŞ'nin merkez binasına polis tarafından yapılan baskında, düzenlenen ihalelere ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgisayara el konulmuştu.


Medya AŞ'nin davet usulü ile düzenlediği organizasyon, reklam, içerik üretimi başlıklı onlarca farklı ihale dosyasında yapılan incelemelerde ihaleleri genellikle firari Emrah Bağdatlı'nın "Şimdi Yapım" isimli şirketinin kazandığı görüldü.


Sabah'ın haberine göre, Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin düzenlediği tüm ihalelerde, ihalelere teklif veren firmaların suç örgütü üyelerine ait olduğu ve birbiriyle bağlantılı olduğu, bu yöntemle de hem ihalelerin fiyatlarının hem de kimin kazanacağının önceden kararlaştırıldığı belirlendi.



#yolsuzluk
#emrah bağdatlı
#murat ongun
#medya aş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KISMİ AF SON AÇIKLAMALAR 26 NİSAN: İnfaz düzenlemesi Meclis'te mi, onaylandı mı? Kısmi af ve şartlı tahliye....