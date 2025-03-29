İlçeye son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kapsamında son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin başta ana arterleri olmak üzere giriş ve çıkışlarda denetimleri arttırdı.

1 /10 Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı.

2 /10 Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı.

3 /10 Bu kapsamda, ekiplerce trafik yönünden araç sorgulamaları yapılırken asayiş yönünden de narkotik köpeği 'Tina'nın' desteğiyle aramalar yapıldı.

4 /10 İlçenin girişinde yapılan uygulamaların yanı sıra cadde ve kavşaklar üzerinde trafik akışının kontrollü ve akıcı sağlanması adına da uygulamalar sıklaştırıldı.

5 /10 Öte yandan, yarımada genelinde açık olan 300'den fazla oteldeki doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı, bayram tatili boyunca doluluk oranlarının artmasının beklendiği belirtildi.

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