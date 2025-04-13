İlk hasat yapıldı: Kilosu 3 bin 500 TL

Sancaklıiğdecik Mahallesinden üretici Yusuf Bakar, Kiraz Pazarına getirdiği ilk kirazları göstererek, "Bundan sonra hasat devam edecek. Bu sene rekoltemiz düşük soğuktan ve don olayından dolayı rekolte düşük olacak. Üzüm bağları gitti, kirazlarda da zarar var. Bizim bu mevkide kirazlarda fazla bir zarar yok inşallah o yüzden bereketli bir sezon geçireceğiz." dedi.





Sancaklıbozköy Mahallesindeki Kiraz Pazarında yapılan açık artırmayı ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk başlattı. Kilogramın fiyatını bin TL'den Öztürk açarken fiyat en son 3 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Bölgede ilk ürünleri getiren 4 üreticinin toplam 50 kilogram kirazı kilosu 5 bin 500 TL'den Barış Akay adlı tüccar tarafından alındı. İlk kirazların İstanbul ve Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.