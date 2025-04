İlk hasat yapıldı: Kilosu 3 bin 500 TL

İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz ve katma değerli bir şekilde de dünyanın dört bir tarafına kirazımızı, erkenci kirazımızı da ihraç etmiş olacağız. Manisa kirazda 46 bin ton üretim gerçekleştiren bir şehir. Sancaklı bölgesinde yani merkeze yakın bölgede başlayan hasat uzun bir süre yaklaşık 2 ay sonra Demirci'de devam eder. Dolayısıyla uzun bir periyotta da kiraz hasadı devam eden bir ildeyiz. İlk hasadı bugün gerçekleştiriyoruz. Son hasadı da gene Demirci ilçemizin en yüksek yerlerinde yapmış olacağız. Bugünkü bu hasatla beraber kirazla ilgili hasat süreci de başlamış oldu. Kirazda erkencilik, her zaman kazanç anlamında çiftçimize her zaman daha fazla gelir getiren bir durumdur. O yüzden biz erkenciliği önemsiyoruz. Erkencilik ürünlerin, daha iyi fiyattan satılmasını sağlar ve çiftçimizi de memnun eder. Erkencilik her zaman avantajlıdır. Bu bölgede bu anlamda kıymetli bir bölge."