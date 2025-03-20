İmamoğlu gözaltında

Piyasalarda soruşturma hareketliliği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ismin terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması piyasalarda hareketliliği artırdı. Borsa İstanbul iki kez devre kestikten sonra dün günü yüzde 8,72 düşüşle 9 bin 860 puandan tamamladı. Dolar 41 lirayı test edip 37 lira bandına kadar çekildi. İlk kez 4 bin lirayı gören gram altın ise doların gevşemesi sonrasında 3 bin 695 liraya geriledi.



