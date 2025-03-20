İmamoğlu gözaltında

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Piyasalarda soruşturma hareketliliği
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ismin terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması piyasalarda hareketliliği artırdı. Borsa İstanbul iki kez devre kestikten sonra dün günü yüzde 8,72 düşüşle 9 bin 860 puandan tamamladı. Dolar 41 lirayı test edip 37 lira bandına kadar çekildi. İlk kez 4 bin lirayı gören gram altın ise doların gevşemesi sonrasında 3 bin 695 liraya geriledi.
İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu
İki ayrı soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah evinde gözaltına alınan İmamoğlu 'kent uzlaşısı'nda terör örgütü PKK/KCK’ya yardım etmekle suçlanıyor. İBB Başkanı hakkındaki diğer soruşturmanın temelinde ise İBB’deki yolsuzluklar var.
Tek bayrak tek yürek
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugünkü Macaristan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında birlik beraberlik çağrısı yaptı. İtalyan teknik adam, "Uluslar A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Tek yürek, tek bayrak olmalıyız" dedi.