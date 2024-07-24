İnşaatta ihmal yine can aldı: Altıncı kattan düşüp ölen 15 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı

Eren Alperen Kocayavuz'un amcası Zafer Kocayavuz da, "Bize filenin olmadığını, boşluğu öylesine bir tahtayla kapattıklarını, Eren'in sırt üstü şekilde düştüğünü söylediler. Görgü tanıklarının dediğine göre, Eren sırtını boşluktaki tahtaya yaslamış, o da sağlam değilmiş ve düşmüş. Orada filenin olmadığının, kask olmadığının bilgisini sonradan aldım. Bu olayda bir ihmal varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz. Bizim Eren'imiz gitti başka Eren'ler gitmesin. Tarif edilmez bir acı yaşıyoruz. Eren 5 veya 6 aydır o inşaatta çalışıyordu. Bir ara işten çıkmayı düşünmüştü; ‘Beni çok çalıştırıyorlar amca, çok yoruluyorum' demişti" diye konuştu.





Cenazeye katılan Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Salman, 15-16 yaşındaki gençlerin inşaat gibi tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Mutlaka araştırmalar sonucunda ihmal olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Asansör boşluğunun kapatılmadığını söylüyorlar. Asansörün çalışma imkanı varsa bunun kapatılması gerekirken, burada bir ihmalkarlık olduğu görülüyor" dedi. Kocayavuz'un ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.