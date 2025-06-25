İsmi 'Çöp' olan bir filmden kareler değil İzmir'in Buca ilçesi! Ege'nin incisi CHP'li belediyenin elinde felaketi yaşıyor





Bir vatandaş ise "Bu kadar reklama gerek yok! Çalışıyoruz diye paylaşıyorsunuz çöpler her yerde! Buca halkı pislikten, böcekten ve hastalıktan başka bir şey bekliyor! Buyurun Buca İZBAN yolundaki birkaç çöp konteyneri !!! Gerçek işlerin parasını verin!" dedi.







