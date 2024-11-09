İstanbul İsrail mezalimine karşı kıyam etti: Filistin İnisiyatifi'nden örnek duruş

Filistin İnisiyatifi'nin çağrısına icabet ederek İstanbul'da bir araya gelen binlerce vatandaş, Gazze’de 400 gündür katliam yapan işgalci İsrail'i protesto amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndan Eminönü Yeni Cami'ye yürüdü.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, Sultanahmet Meydanı’nda toplandı. Ellerindeki zilleri çalan gruptakiler, Siyonist İsrail aleyhinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti.
İstanbul'un adeta topyekûn kıyam ettiği yürüyüşe, yediden yetmişe her yaştan vatandaş katıldı.
Filistin İnisiyatifi'nin çağrısına kulak vererek yürüyüşe katılan vatandaşlar Türk-Filistin kardeşliğini vurgulayan sloganlar attı, işgalci İsrail askerleri tarafından şehit edilen Hamas Hareketi'nin efsanevi liderleri İsmail Heniyye ile Yahya Sinvar da unutulmadı.
Eminönü Yeni Cami önünde yürüyüşü sonlandıran vatandaşlar adına açıklama yapan Filistin İnisiyatifi üyesi gazeteci Nuriye Çakmak Çelik, Siyonist İsrail tarafından 400 gündür sistematik şekilde sürdürülen Gazze soykırımına şahitlik ettiklerini belirtti.
Çelik, şöyle devam etti: Havadan, karadan, denizden kuşatılmış Gazze’nin tonlarca bombayla yok edilişine şahidiz.
Çelik, sözlerinin devamında, "Hastane bahçelerinde açılan toplu mezarlara, görevi başına öldürülen doktorlara, hayattan koparılan gazetecilere, tedavi edilemeyen sivillere ve en kötüsü parçalanarak ölen bebeklere şahidiz" ifadelerini kullandı.
Çelik, "Filistin için, Lübnan için, İsrail saldırılarına maruz kalan tüm topraklar için hemen şimdi harekete geçin. Kalpleri Gazze ile atan halklarınızın çağrılarına cevap verin. Tarih bu günleri yazacaktır. Soykırımı sadece diliyle değil, eliyle de durduranların safında olun" dedi.
İsrail barbarlığı ve yayılmacılığına karşı saf tutan binlerce vatandaş, yürüyüşü Filistin ve Lübnan'a dualar ederek sonlandırdı.