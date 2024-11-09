İstanbul İsrail mezalimine karşı kıyam etti: Filistin İnisiyatifi'nden örnek duruş

Çelik, "Filistin için, Lübnan için, İsrail saldırılarına maruz kalan tüm topraklar için hemen şimdi harekete geçin. Kalpleri Gazze ile atan halklarınızın çağrılarına cevap verin. Tarih bu günleri yazacaktır. Soykırımı sadece diliyle değil, eliyle de durduranların safında olun" dedi.