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İstanbul Şişli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Şişli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

08:1829/05/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul Şişli'de 9 katlı binanın girişinde bulunan restoranda yangın çıktı. Binadakiler yoğun duman nedeniyle tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın girişinde bulunan restoranda çıktı.

Restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken, yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. Bunun üzerine binadakiler tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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