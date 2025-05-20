İstanbul'da en çok kaza hangi gün oluyor? Şaşırtan veri ortaya çıktı, 4.3 gün detayı dikkat çekti

İstanbul’da sadece trafikte beklemek değil, kazaya karışmak da artık sıradan bir risk haline geldi. Mega kentte her gün yüzlerce kaza meydana gelirken, bu kazaların zamanlaması, lokasyonu ve etkisi artık verilerle net biçimde ortaya konuyor. “Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini” başlıklı yeni araştırma, 2024 yılı boyunca İstanbul’da yaşanan 97 bin 354 trafik kazasını mercek altına aldı. Peki, İstanbul'da en çok kaza hangi gün oluyor? En çok kaza nerede yaşanıyor? Kazalar hangi saatlerde oluyor? İşte çarpıcı veriler ve İstanbul’da kazaların ardındaki çarpıcı gerçekler…

1 /10 İstanbul’un trafik haritası artık sadece yolları değil, kazaların ritmini de gösteriyor.

2 /10 “Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini” başlıklı çalışmaya göre, 2024 yılında şehirde tam 97 bin 354 trafik kazası kayıtlara geçti.

3 /10 Peki, İstanbul'da en çok kaza hangi gün oluyor? En çok kaza nerede yaşanıyor? Kazalar hangi saatlerde oluyor?

4 /10 İşte çarpıcı veriler ve İstanbul’da kazaların ardındaki çarpıcı gerçekler…

5 /10 4.3 gün detayı dikkat çekti Meydana gelen kazalarda en çarpıcı veri zaman kaybında. Kazalar nedeniyle İstanbullular yılda ortalama 105 saati yani 4.3 günü trafikte harcıyor.

6 /10 İstanbul'da en çok kaza hangi gün oluyor?

Hafta sonu trafiği sıkışık olabilir ama kazalar en çok hafta ortasında yaşanıyor. Verilere göre İstanbul’da en fazla kaza çarşamba günü meydana geliyor. Bu bulgu, sürücü alışkanlıkları ve hafta içi yoğunluğunun kazalara etkisini gözler önüne seriyor.

7 /10 İlçe bazında zirvede: Esenyurt var

Kazaların en çok görüldüğü ilçe ise Esenyurt. Yoğun nüfus, düzensiz yapılaşma ve artan araç sayısı, bölgedeki kaza oranlarını yukarı çekiyor. Esenyurt'u Küçükçekmece, Pendik ve Bağcılar takip ediyor.

8 /10 Kaza saati: Akşam mesai çıkışı

Kazaların zamanlaması da dikkat çekici. En çok kaza, 16.00 - 18.00 saatleri arasında, yani mesai bitişinde yaşanıyor. Bu saatlerde hem yorgunluk hem de yoğun trafik, risk faktörünü artırıyor.

9 /10 Trafik kazaları yalnızca can ve mal kaybına yol açmıyor, aynı zamanda şehir ekonomisine de büyük zarar veriyor.