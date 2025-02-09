İstanbul'da otomobilin çarptığı doğal gaz kutusunda sızıntı oluştu: 'Patlasa ne olacaktı?'

'PATLASA NE OLACAKTI?'

Olayın yaşandığı binada oturan Fatih Pelit, "Patlasa ne olacaktı? Burada bir sürü insan var. Doğal gaz burası. Buradan acayip bir gaz çıkışı olmuş. Allah'tan patlamadı. Patlasaydı buradaki evler uçardı. Doğal gaz şu an yok, evdekiler başka yere gidecek" diye konuştu.