İstanbul'da termometreler 26 dereceyi gösterdi: Vatandaşlar sahile akın etti

Arkadaşlarıyla sahile gelen Salih Duymaç, "Bugün biraz kalabalık. Biz de sezonu yeni açtık. Günün yorgunluğunu atmak için buralara gelip, denize giriyoruz. Hava güzel. Hava durumuna baktığımda hava sıcaklığı 25-26 dereceleri gösteriyordu. Ama su şuan biraz soğuk. Gençler alışkın olduğu için deniz bizlere biraz daha soğuk geliyor. Ama yavaş yavaş alışıyoruz. İşten dolayı biraz kendimizi serin sulara atalım. Biraz iyi oldu. Böylece günün yorgunluğunu attık. Bizim için de güzel iyi oldu, fena değil. Arkadaşlarla denize geldim. Ailemizle gelmedik. Bizim için güzel bir yer. Sessiz, sakin. Mayıs ayının biraz daha sıcak geçeceğini söylüyorlar" dedi.