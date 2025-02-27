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İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi

14:0027/02/2025, Perşembe
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BEDAŞ'ın yayımladığı açıklamada, İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. BEDAŞ, yayımladığı planlı kesinti duyurularına göre, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

#Avcılar
#Arnavutköy
#Bağcılar
#Bahçelievler
#Başakşehir

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