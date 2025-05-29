İstanbul’un fethi 572. yılında: Çağ açıp çağ kapatan zaferin izleri hâlâ yankılanıyor





İstanbul’un fethinin 5 önemli olayı:





1. Şahi Toplarının Kullanılması

Fatih Sultan Mehmet, Macar mühendis Urban’a döktürdüğü devasa toplarla Bizans surlarını yıkmayı başardı.





Bu toplar dönemin savaş teknolojisinde devrim niteliğindeydi ve kuşatmanın kaderini değiştirdi.





2. Haliç’e Gemilerin Karadan İndirilmesi

Bizanslılar Haliç’i zincirle kapatınca Osmanlı donanması giremiyordu.





Fatih, gemileri karadan raylar üzerinde kaydırarak Haliç'e indirdi. Bu dahiyane hamle Bizans savunmasını şaşırttı ve ablukayı güçlendirdi.









3. Ulubatlı Hasan’ın Surlara Sancağı Dikmesi

Kuşatmanın son günü (29 Mayıs), Ulubatlı Hasan surlara Osmanlı sancağını dikti.





Bu olay hem psikolojik üstünlüğü hem de şehrin düştüğünü simgeleyen tarihi bir anı oldu.





4. Fatih’in Ayasofya’ya Girişi

Şehir düştükten sonra Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’ya giderek burayı camiye çevirdi.





Bu, fethin sembolik tamamlayıcısı oldu ve Osmanlı'nın İstanbul üzerindeki egemenliğini ilan etti.





5. İstanbul’u bir Osmanlı başkenti olarak yeniden inşa ettirdi





Fethin ardından Osmanlı geleneği gereği askerlerin üç gün yağma hakkı vardı. Ancak Fatih Sultan Mehmet izin vermedi.





Şehrin tahrip edilmesini istemeyen Fatih, Ayasofya’yı koruma altına alarak İstanbul’u bir Osmanlı başkenti olarak yeniden inşa sürecine soktu.





Bu tutum, hem İstanbul’un kültürel mirasının korunmasını sağladı hem de Fatih'in ileri görüşlülüğünü gösterdi.