İtalya'dan Hevsel Bahçeleri'ne uzanan tat: Diyarbakır'ın pizzası böyle olur

Diyarbakır mutfağında bilinenin dışında pek çok farklı yemek çeşitleri bulunduğunu aktaran Özgan, şunları kaydetti:





"Bu yemekleri yöntemiyle öğrenmek için kursa geldim. Diyarbakır mutfağı farklı yemek çeşitleriyle oldukça geniş yelpazeye sahip ancak çoğu yemeği tam olarak bilmiyoruz. Hevsel Bahçeleri'nden topladığımız otlarla yöresel yemekler hazırlıyoruz. Kenger, dikenli bir bitki olduğu için insanlar pek tercih etmiyor. Sevmeyenler için vegan pizza ortaya çıkardık. Umarım herkes beğenir. Değişik bir lezzet, farklı bir tat ortaya çıktı. Kenger, zahmetli bir ot; dikenleri var, kökü sert. Keserken parmak acıtıyor ama zahmeti kadar lezzeti de güzel. Kenger ile vegan pizza hazırladık. İtalya'ya ait pizzaya Diyarbakır lezzetini ilave ettik."