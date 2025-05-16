İzmir'in göbeğinde çöp alanından ürküten görüntüler: Halk sağlığını tehdit ediyor

"En temel görevini yapamıyorsa o başkanın istifa etmesi gerekir"





İzmir'in farklı belediyelerinde de çöp sorunlarının yaşandığını kaydeden Atmaca,





"İzmir'de zaten son dönemde ilçe belediyelerinde biliyorsunuz hem maaşların ödenmemesi sebebiyle grevler ve çöp toplanmaması söz konusuydu. Aslında belki de Gaziemir Belediyesi de maaşları yarım yatırdığı için bunları bu şekilde getirip kısa metrajda mazot masrafı olmasın diye bu şekilde depoluyor olabilir. Çöp toplamak belediyelerin en temel görevlerinden bir tanesi. Eğer en temel görevini bir belediye yapamıyorsa o başkanın istifa etmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Bölgede okulların ve fabrikaların bulunduğunu belirten Atmaca, "Karşı tarafta okul da var. Yani burada her tarafa gerçekten çok ciddi zararlar verebilecek bir pozisyonda ve burası kamuya terkli bir alan. Yani Gaziemir Belediyesi bu alan bu şekilde kullanma lüksüne sahip değil. Buradaki insanların, okuldaki çocukların, fabrikalardaki çalışan yurttaşlarımızın kullanımına yönelik burada bir yeşil alan, bir park düzenlemesi yapılması gerekirken bu şekilde çöp dağlarının yığılması Gaziemir Belediyesi adına bir utançtır" diye konuştu.