İzmir'in göbeğinde çöp alanından ürküten görüntüler: Halk sağlığını tehdit ediyor

Çöp yığınları, yaşanabilecek bir yangın felaketine karşı adeta davetiye çıkarıyor."CHP'li belediyeler çevrecilik konusunda mangalda kül bırakmıyorlar"Sarnıç bölgesinde daha önce de vahşi çöp depolama alanı tespit ettiklerini belirten AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Ünal İnan Atmaca, "Geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediyesi'nin yine Sarnıç bölgesinde vahşi depolama yaptığı bir alanı tespit etmiştik. Bugün maalesef bu alanın ikincisinin de Sarnıç'ta olduğunu görüyoruz. Bu her fırsatta Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çevreci söylemleri ile uyuşmayan bir tablo. Biliyorsunuz çevrecilik konusunda mangalda kül bırakmıyorlar ama sonuçta yaptıkları iş de burada ortada. Her türlü yanıcı parlayıcı, belki kimyasal içeren bir sürü maddeler var ve bunlar burada insanlarımızın çalıştığı, üretim yaptığı yerlerin ortasında, fabrikaların ortasında maalesef insanların hem mal varlıklarına hem can varlıklarına kasteden bir tehlike oluşturuyor. Hatta biraz önce bir fabrika sahibi ile görüştük. Yurt dışından gelen misafirlerin bunu bir türlü anlayamadığını, akıllarını almadığını ifade ettiler. Bu da tabii ülkemiz adına da çok üzücü bir durum" dedi.