İzmit'te şok eden kaza: Aracıyla camiye girdi

Mağdur durumda olduklarını söyleyen Keskin, “Bir an önce camimizin yapılması iyi olur. Devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Tahir Başkanımız olsun, İzmit Belediyemiz olsun yardım ediyorlar; daha çok yardım bekliyoruz. Buraya perde beton atarsalar can güvenliğimiz için daha iyi olur. Bu olaydan sonra cemaat tedirgin oldu. Cuma ya da bayram namazına denk gelseydi facia olurdu. Bizi Allah korudu; sadakamız varmış. İçerdeki şahısları gören arkadaşlar küfürlü konuştuklarını söylediler. Zaten alkol aldıktan sonra ayakta zor duruyormuşlar. Üflesen yıkılacaklarmış kendilerinden geçmişler” diye konuştu.