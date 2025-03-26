Kadıköy'de tehlikeli cadde: Aynı noktada sürekli kaza oluyor

"İnsan doğası gereği yolda ağaç beklemiyor"





Mahalle esnaflarından Cenk Arık, ağaç nedeniyle kazaların yaşanabildiğini ifade ederek, "Her gün olmasa da sürekli kaza yaşanıyor. Tabii ki ağaçları koruyalım; biz de kesilmesine karşıyız. Ancak belediye ya da karayolları, gerekli tedbirleri alarak ışıklandırma yaptı. Buna rağmen, insan doğası gereği yolda ağaç beklemiyor. Hepimiz zaman zaman araç kullanırken dalgınlık yaşayabiliyoruz. Elbette trafikte telefona bakmamak gerekiyor ama bir anlık dalgınlıkla telefona göz atmak bile kazalara sebep olabiliyor. Yolda ağaç algısı olmadığı için sürücüler, son anda fark ettiklerinde ani bir refleksle aracı kurtarmaya çalışıyor. Bu yüzden kazalar genellikle belli noktalarda meydana geliyor. Özellikle akşam saatlerinde bu kazaların arttığını görüyoruz" dedi.