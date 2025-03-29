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Kahreden haber: Sapanca Gölü'nde kum fırtınasına yakalanarak kaybolan Kaan Ege'nin cansız bedenine ulaşıldı

Kahreden haber: Sapanca Gölü'nde kum fırtınasına yakalanarak kaybolan Kaan Ege'nin cansız bedenine ulaşıldı

19:1829/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
DHA
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Sakarya'da Sapanca Gölü'nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan Kaan Ege Baran'ın (15) cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası bastırdı. Bu sırada gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. 

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri sevk edildi. Eğitmen ve 5 sporcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmaları sırasında kayıp olan Kaan Ege Baran'ın kullandığı kano, sabah saatlerinde sazlıkların arasında bulundu.



KAAN EGE'Yİ 117 KİŞİLİK EKİP ARADI


Arama-kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama-Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile yapıldı.

Bu arada Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenmana ilişkin sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.

YOĞUN ARAMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI


Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran'ın cansız bedenine cesedine ulaşıldı. Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu.

 Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

#Sakarya
#Kano
#Kayıp

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