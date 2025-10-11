Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kar maskeli saldırganlar baba ve oğlunu vurdu

Kar maskeli saldırganlar baba ve oğlunu vurdu

19:5711/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kar maskeli 2 şahıs baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi 1780. Sokak’ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.’yi tüfekle yaralayıp kaçtı.

 İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Z.Y. ve K.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. 

 Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kayseri
#Baba
#Oğul
#Saldırgan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?