Karakaya Barajı'nda 85 tonluk türbin çarkı 40 yıl sonra yenilendi

Modernizasyon ve bakım faaliyetleri sonucunda, yeniden enerji üreten birinci ünitede güç ve verimlilik ölçümleri yapıldı. Buna göre, yenilenen türbin çarkı 310 megavat güç, yüzde 95 üzerinde verimlilik değerlerine ulaştı. Eski türbinde yüzde 91 olan verimlilik, böylece en az 4 puan artmış oldu. Birinci ünitedeki bu verim artışı ile yıllık 85 milyon liralık artı değer ortaya çıkacak. Yıllık üretim artışı, 34 gigavatsaat olacak. Sadece bu yenileme sayesinde her yıl 12 bin ailenin elektrik ihtiyacı karşılanacak kadar ilave elektrik üretecek.







