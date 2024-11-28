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Kardan adamı ceset sandı: Sinir krizi geçirdi, ortalığı birbirine kattı

Kardan adamı ceset sandı: Sinir krizi geçirdi, ortalığı birbirine kattı

22:4328/11/2024, Perşembe
IHA
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın ortalığı birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale döndü.


#Kardan adam
#Kayseri
#Sinir krizi

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