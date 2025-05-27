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Kardeşler arasında kanlı hesaplaşma: Ağabey kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu

Kardeşler arasında kanlı hesaplaşma: Ağabey kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu

20:1927/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
DHA
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Ahmet K. (46), aralarında husumet bulunan kardeşi Barış K.'yı (43) tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurdu. Barış K. hayatını kaybederken şüpheli kaçtı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış K.'yi tabancayla ensesinden vurdu. 

Ahmet K., olay yerinden kaçarken Barış K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. 

 İş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurulan Barış K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor.

Öte yandan Barış K.'nın 5, Ahmet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. 

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