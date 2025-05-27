Kardeşler arasında kanlı hesaplaşma: Ağabey kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış K.'yi tabancayla ensesinden vurdu.