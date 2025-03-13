Kardeşliğimize pusu kuruyorlar

160 milyarı vergiden kaçırmışlar

Geçen yıl yapılan vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi. Beyanda bulunulmadığı tespit edilen gelir üzerinden hesaplanan vergi tutarı 40 milyar lirayı aştı. Mükelleflere 80,4 milyar lira ceza kesilmesi bekleniyor.



