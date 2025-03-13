Kardeşliğimize pusu kuruyorlar

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
160 milyarı vergiden kaçırmışlar
Geçen yıl yapılan vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi. Beyanda bulunulmadığı tespit edilen gelir üzerinden hesaplanan vergi tutarı 40 milyar lirayı aştı. Mükelleflere 80,4 milyar lira ceza kesilmesi bekleniyor.
Alevi canlar için zehirli dili terk edin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimini sorumlu siyaset yapmaya davet etti: Türkiye’de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor. Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimi artık Suriye’deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir.
Fenerbahçe çeyrek final için sahada
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. İstanbul’da 3-1 kaybettiği maçın rövanşını farklı kazanarak turu geçmek isteyen sarı-lacivertli takım, çeyrek finale kalmayı hedefliyor.