Kavga eden gençler birbirlerini bıçakladı: İki kişi yaralandı

Gençlerin birbirlerine bıçaklı saldırısında ikisi de bıçaklanarak yaralanırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar sedye ile ambulansa ve ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.