Kayseri'de sahipsiz köpek dehşeti: Yaşlı adamı parçaladılar

"Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu"Olaya tanık olan Kemal Polat, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyerek, "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi.



