Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de sahipsiz köpek dehşeti: Yaşlı adamı parçaladılar

Kayseri'de sahipsiz köpek dehşeti: Yaşlı adamı parçaladılar

16:2717/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Kayseri'nin Sarız ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Ö. hayatını kaybetti. Olayın tanıkları, köpeklerin cenazenin başından güçlükle uzaklaştırıldığını belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşali köyünde sabah saatlerinde Mustafa Ö.'ye (72) boş arazide başıboş köpekler saldırdı.


Köpekleri mahalleli traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


"Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu"Olaya tanık olan Kemal Polat, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyerek, "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi.


Geldiğimde burada yatıyordu.Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı.


Baktık ki vefat etmiş. Yetkililerin bu köpekler için önlem alması lazım" ifadelerini kullandı.

#Kayseri
#sokak köpekleri
#yaşlı adam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! TÜİK tek tek açıkladı il olmaya en yakın ilçe isimleri...