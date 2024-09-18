Kayseri'deki yatak keçesi üreten fabrikadaki yangın 17 saatte tamamen söndürüldü

Yangını söndürmek için fabrikaya sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 13 araç ve 52 personel, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden 11 araç 41 personel olmak üzere toplamda 24 araç ve 93 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.