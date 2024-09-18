|
Gündem

Kayseri'deki yatak keçesi üreten fabrikadaki yangın 17 saatte tamamen söndürüldü

09:58 - 18/09/2024 Çarşamba
IHA

Kayseri'de yatak keçesi üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 17 saatlik çalışması söndürüldü.

1/ 10

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan bir yatak keçesi üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

2/ 10

Yangın kısa süre içerisinde büyürken alevler tüm fabrikayı sardı.

3/ 10

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

4/ 10

Polis ekipleri fabrikaya çıkan yolları trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

5/ 10

Yangını söndürmek için fabrikaya sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 13 araç ve 52 personel, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden 11 araç 41 personel olmak üzere toplamda 24 araç ve 93 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.

6/ 10

17 saatte tamamen söndürüldü


Fabrikanın küle döndüğü yangın, ekiplerin 17 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.

7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
#Kayseri
#Melikgazi
#18. Cadde
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? İşte konuyla ilgili bilgiler..