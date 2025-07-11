Kiralık araç dolandırıcılığında 26 tutuklama

Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 36 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca yapılan aramalarda yaklaşık 556 bin 425 TL değerinde altın takılar, bir kuru sıkı tabanca, 27 fişek, 43 cep telefonu, 9 bilgisayar, 7 harici disk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelir kapsamında 2 otomobile el konuldu.



