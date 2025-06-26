'Kırmızı elmas'la kazandı: Samsunlu vatandaşın bahçesi artık daha verimli

Samsun'da bahçesini yaşam alanına dönüştüren Kazım Yüksel, geçimini sağlamak için bir çok ürünü denedi. Gezen tavukla para kazanmaya başlayan Kazım Yüksel, devlet desteğiyle 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen çilek üretimine de başladı. Bahçesini ziyaretçilere açan Yüksel'in en çok çocuklu aileler ziyaret ediyor. Yüksel, 'Çilek ve yumurtayı ücretli satıyoruz, ama o anda bahçede başka meyve varsa ya da semaverde çayımız demlenmişse, bunlardan ücret almıyoruz' dedi.

1 /4 Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Soğukçam Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yüksel, 12 yıl önce başladığı gezen tavuk yetiştiriciliğini, şimdi çilek tarımıyla taçlandırıyor. Üretim yaptığı alanı sadece bir bahçe değil, aynı zamanda bir yaşam alanı haline getiren Yüksel, özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası haline geldi.



2 /4 Maydanozla başladı, çilekle devam ediyor

Geçmişte maydanoz ve dereotu gibi farklı ürünleri denediğini söyleyen Kazım Yüksel, "Çilek daha zahmetsiz ve verimi yüksek. Özellikle albion türünü yetiştiriyoruz" dedi.

Alaçam İlçe Tarım Müdürlüğü'nden aldığı destekle üretimini çeşitlendiren Yüksel, hem tavuk hem çilek yetiştiriciliğini birlikte sürdürüyor.

3 /4 Bahçede dalından çilek, kümesten yumurta

Ziyaretçilerin bahçeye geldiklerinde doğrudan dalından çilek topladığını, kümesten yumurta aldığını söyleyen Yüksel, "Çilek ve yumurtayı ücretli satıyoruz, ama o anda bahçede başka meyve varsa ya da semaverde çayımız demlenmişse, bunlardan ücret almıyoruz. Misafirlerimi müşteri gibi değil, evime gelen dostlar gibi karşılıyorum" ifadelerini kullandı.