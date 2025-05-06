Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil camiye girdi. 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı, camide hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil camiye girdi.
Dün sabaha karşı Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, Ebubekir Sıddık Camisi'nin duvarını yıkarak içeri girdi. 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.