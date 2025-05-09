Küçükçekmece'de büyük panik: Beyaz eşya deposu alev alev yandı! Bütün mahalle aşağı indi

'BÜTÜN MAHALLE AŞAĞI İNDİ'





Yangını gördüğü söyleyen mahalle sakini Salih Kartal, "Burası ikinci el beyaz eşya dükkanı. Normalde Cemil ağabeyin dükkanı ilerideydi. Sonra buraya da dükkan açmış. Burası galiba depo olarak kullanılıyor ama gece 2'ye, 3'e kadar çalışıyormuş. Kendisinin söylemiyle diğer dükkana gidip, gelmesiyle yangın çıkmış burada. 'Başka birisi içeri bir şey atmış olabilir' diyor. Yaklaşık 15 dakika yandı, alevleri gördüm bütün mahalle aşağı indi. Binanın dış cephesi bayağı zarar gördü" dedi.