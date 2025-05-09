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Küçükçekmece'de büyük panik: Beyaz eşya deposu alev alev yandı! Bütün mahalle aşağı indi

Küçükçekmece'de büyük panik: Beyaz eşya deposu alev alev yandı! Bütün mahalle aşağı indi

07:239/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
DHA
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İstanbul Küçükçekmece'de, 4 katlı binanın altındaki ikinci el beyaz eşya deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Küçükçekmece'deki yangın, saat 01.00 sıralarında Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan ikinci el beyaz eşya deposunda çıktı. 

Dükkandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Bu sırada, binada oturan vatandaşlar kendilerini panikle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, depodaki beyaz eşyalarda büyük çapta hasar meydana gelirken, binanın dış cephesi de zarar gördü. Ekipler, yangını çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

'BÜTÜN MAHALLE AŞAĞI İNDİ'


Yangını gördüğü söyleyen mahalle sakini Salih Kartal, "Burası ikinci el beyaz eşya dükkanı. Normalde Cemil ağabeyin dükkanı ilerideydi. Sonra buraya da dükkan açmış. Burası galiba depo olarak kullanılıyor ama gece 2'ye, 3'e kadar çalışıyormuş. Kendisinin söylemiyle diğer dükkana gidip, gelmesiyle yangın çıkmış burada. 'Başka birisi içeri bir şey atmış olabilir' diyor. Yaklaşık 15 dakika yandı, alevleri gördüm bütün mahalle aşağı indi. Binanın dış cephesi bayağı zarar gördü" dedi.

#İstanbul
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#Beyaz eşya
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