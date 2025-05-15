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Kurban kesim yerleri belli oldu

Kurban kesim yerleri belli oldu

09:4815/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
IHA
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Erzurum'da 2025 Yılı İl Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısı yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası Otoparkında beş adet mobil kesim konteyneriyle hizmet sunacak. Pasinler Yolu Üzeri, Canlı Hayvan Borsası, Sukaş Kimya Tarım Hayvancılık A.Ş. Kesimhanesi ve Eray Et Entegre Kesimhanesi de kesim yeri olarak belirlendi.

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik Başkanlığında, Erzurum Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda; Kurban Bayramı ile ilgili kararlar alındı.

2025 yılı Kurban Bayramında kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre güvenlik ve temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesine ilişkin hususlar karara bağlandı.

Toplantıya Müftü Dr. Rüstem Can ve Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan da katıldı.

Erzurum'da kurban kesim yerleri de belirlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası Otoparkında beş adet mobil kesim konteyneriyle hizmet sunacak.

Pasinler Yolu Üzeri, Canlı Hayvan Borsası, Sukaş Kimya Tarım Hayvancılık A.Ş. Kesimhanesi ve Eray Et Entegre Kesimhanesi de kesim yeri olarak belirlendi.

#Kurban Bayramı
#Kurban Kesim yeri
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