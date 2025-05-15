Kurban kesim yerleri belli oldu

2025 yılı Kurban Bayramında kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre güvenlik ve temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesine ilişkin hususlar karara bağlandı.