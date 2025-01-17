Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti: Kayseri Havalimanı'na yeni terminal binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenleyeceği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanında, yöresel kıyafetli çocuklar çiçek takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresi öncesi Kayseri Havalimanı'nda düzenlenen yeni terminal binası açılış törenine katıldı.
Kayseri Havalimanı'nın kapasitesini artıran yeni terminal binası düzenlenen törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı.