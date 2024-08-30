Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti: Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu camii açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Buradaki program öncesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu camii açılışına katıldı. Kara Harp Okulu camii dualar eşliğinde açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu eşlik etti.

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