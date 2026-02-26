Laikliğin arkasına saklanmayın

Bunların derdi laiklik değil hiç de olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MEB’in Ramazan genelgesiyle ilgili bildiri yayınlayanlara tepki gösterdi: Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle. Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir. Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Neyse derdiniz çıkın, açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın.