Laikliğin arkasına saklanmayın

04:0026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Gıda bankacılığı israfa fren

Türkiye'de gıda bankacılığı sistemiyle son kullanma tarihi yaklaşan, paketleme hatası bulunan ya da stok fazlası nedeniyle raflardan çekilen ürünler artık çöpe gitmek yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Belediye, dernek ve vakıflar aracılığıyla ülke genelinde giderek yaygınlaşan model hem israfla mücadelede hem de sosyal dayanışmada önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Bunların derdi laiklik değil hiç de olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MEB’in Ramazan genelgesiyle ilgili bildiri yayınlayanlara tepki gösterdi: Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle. Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir. Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Neyse derdiniz çıkın, açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın.

Galatasaray son 16'da

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmesinde 5-2’nin rövanşında Juventus'a 3-0 kaybetmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini eleyip adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılıların üst turdaki rakibi yarın yapılacak kura çekiminde Tottenham ile Liverpool’dan birisi olacak.

