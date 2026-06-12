LGS öncesi kritik rehber yayımlandı! Bakanlık 'sakın yapmayın' diyerek uyardı

Sınav sürecinde psikolojik hazırlık da akademik hazırlık kadar önem taşıyor





Yapılan açıklamada, sınav sürecinde akademik bilginin yanı sıra öğrencilerin dikkatlerini sürdürebilmeleri, motivasyonlarını koruyabilmeleri ve sınav kaygısını yönetebilmelerinin de başarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ifadesine yer verildi. Bu nedenle öğrencilerin çalışma süreçlerini planlı ve hedef odaklı şekilde yürütmeleri, zamanı etkili kullanmaları ve çalışma programlarını sürdürülebilir bir şekilde oluşturmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, sınava yönelik kontrol hissinin güçlenmesi, kaygının azaltılmasına ve öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasına katkı sağladığı da belirtildi.



